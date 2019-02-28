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Volvo ограничивает максимальную скорость своих авто

Volvo ограничивает максимальную скорость своих авто

Шведский автопроизводитель Volvo ограничит скорость всех своих автомобилей, выпущенных после 2020 года.

Известная высоким уровнем безопасности своих автомобилей компания Volvo решила значительно ограничить максимальную скорость новых моделей. Новые шведские машины не смогут разгоняться более 180 км/час.

Ограничение начнет действовать с 2020 года, на автомобили модельного ряда 2021-го. Представители компании заявляют, что таким образом они хотят привлечь внимание к угрозам, которые несет превышение скорости.

“Хотя ограничение скорости – вовсе не решение проблемы, оно стоит того, если это спасет хоть одну жизнь”, – говорит президент Volvo Car Group Хокан Самуэльссон.

Пока неизвестно, ограничение внедрят на всех рынках Volvo, или для некоторых будут исключения. Как, к примеру, для Германии, где нет установленного ограничения скорости на автобанах.

Сейчас Volvo реализует инициативу безопасности Vision 2020, согласно которой “ни один человек не должен умереть или серьезно пострадать от новых Volvo к 2020-му”.

Компания планирует начать диалог о том, должны ли автопроизводители ограничивать скорость своих авто, и развивать продвинутые автоматические технологии ограничения скорости в некоторых зонах.

Сотрудники шведского производителя отмечают, что при превышении определенной скорости, внутренних систем безопасности авто недостаточно для того, чтобы защитить людей от серьезных травм или летального исхода. В Volvo также говорят, что 25% смертельных ДТП в США в 2017-м произошли именно из-за превышения скоростного лимита.

По материалам НВ
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