Ощадбанку во второй раз не удалось отсудить Укртелеком у Ахметова

1 марта Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить заявление Ощадбанка о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения этого же суда от 02.03.2018 (в деле №910/14130/17), которым госбанку было отказано в удовлетворении иска к ООО “ЕСУ” о взыскании 1,1 млрд грн долга путем обращения взыскания на 92,79% акций “Укртелекома”, которые принадлежат ООО “ЕСУ” (конечный бенефициар – Ринат Ахметов) и были переданы в залог для Ощадбанка.

Свое заявление Ощадбанк обосновывал тем, что суд отклонил его иск к ООО “ЕСУ” – из-за наличия судебного решения от 19.10.2017 в другом деле (№910/7708/17), которым был удовлетворен иск Фонда госимущества и возвращен “Укртелеком” в госсобственность. В то же время Ощадбанк констатировал, что 03.07.2018 Верховный Суд отменил решения судов низших инстанций в “реприватизационном” деле №910/7708/17 и отправил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В свою очередь Хозсуд г. Киева подчеркнул, что своим решением от 02.03.2018 отклонил иск Ощадбанка к ООО “ЕСУ” об обращении взыскания на 92,79% акций “Укртелекома” по двум основаниям.

Во-первых, из-за несоблюдения госбанком-истцом процедуры согласования с Фондом госимущества обращения взыскания на пакет акций в период действия обязательств по договору о приватизации “Укртелекома”.

Во-вторых, в связи с расторжением в судебном порядке договора о приватизации предприятия, вследствие чего оно возвращалось в госсобственность.

Хозсуд г. Киева в своем решении от 01.03.2019 подчеркнул, что отмена Верховным Судом решений судов низших инстанций по делу №910/7708/17 о возвращении “Укртелекома” в госсобственность не является достаточным основанием для пересмотра судебного решения по делу №910/14130/17 по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку отсутствие согласования Фондом госимущества для обращения взыскания Ощадбанком на акции “Укртелекома” является “самостоятельным основанием для отказа в иске” (цитата).