ЕС хочет заблокировать список юрисдикций, которые не борются с отмыванием денег

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Европарламент и Совет Европейского союза заявили о намерении заблокировать список юрисдикций, которые недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сообщает Politico.
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Как сообщается, представители 28 стран выступили за отмену списка, который был опубликован 13 февраля. Источники Politico сообщили, что давление на страны Евросоюза осуществляют Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия.
Отмечается, что Вашингтон с самого начала критиковал список, так как в него вошли американские территории. Также в США отмечали, что внесенные в список страны и территории не имели достаточно времени, чтобы оспорить обвинения и выдвинуть свои аргументы.
Еврокомиссар по юридическим вопросам Вера Йоурова, чье ведомство готовило список, выразила разочарование в связи с позицией Совета Евросоюза.
Кроме того, сторонники списка критиковали некоторые страны, в частности Великобританию, за попытки исключить из него Саудовскую Аравию. В Лондоне подобные обвинения отрицают. Однако источники Politico утверждают, что король Саудовской Аравии действительно обращался в Совет ЕС с просьбой пересмотреть позицию Еврокомиссии.
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