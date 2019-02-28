Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 64 0

Безработица в Евросоюзе упала до минимума с начала века

Безработица в Евросоюзе упала до минимума с начала века

В январе 2019 года уровень безработицы в странах Евросоюза составил 6,5%. Это самый низкий показатель с 2000 года.

Такие данные озвучила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Читайте также: В Украине сократились долги по зарплате

“В январе 2019 года уровень безработицы в Европейском союзе установился на 6,5%, что говорит о снижении относительно 7,2% в январе 2018 года. Это самый низкий уровень безработицы, зарегистрированный с начала серии ежемесячных подсчетов в январе 2000 года”, – сказала Андреева на брифинге в Брюсселе.

Отмечается, что уровень безработицы в ЕС постепенно снижался в течение последних пяти лет.

При этом уровень безработицы в странах зоны евро в январе 2019 года зарегистрирован в 7,8%, что означает снижение по сравнению с 8,6% в январе 2018 года.

“Это самый низкий уровень, когда-либо зарегистрированный в зоне евро с 2000 года”, – говорится в сообщении Еврокомиссии.

По оценке европейской статистической службы Eurostat, в январе 2019 года в Евросоюзе в составе 28 стран безработными были 16,2 млн человек, из которых 12,8 млн приходились на зону евро. По отношению к январю 2018 года число безработных уменьшилось на 1,5 млн в ЕС 28 стран и на 1,2 млн – в зоне евро.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина