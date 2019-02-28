Безработица в Евросоюзе упала до минимума с начала века

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В январе 2019 года уровень безработицы в странах Евросоюза составил 6,5%. Это самый низкий показатель с 2000 года.
Такие данные озвучила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.
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“В январе 2019 года уровень безработицы в Европейском союзе установился на 6,5%, что говорит о снижении относительно 7,2% в январе 2018 года. Это самый низкий уровень безработицы, зарегистрированный с начала серии ежемесячных подсчетов в январе 2000 года”, – сказала Андреева на брифинге в Брюсселе.
Отмечается, что уровень безработицы в ЕС постепенно снижался в течение последних пяти лет.
При этом уровень безработицы в странах зоны евро в январе 2019 года зарегистрирован в 7,8%, что означает снижение по сравнению с 8,6% в январе 2018 года.
“Это самый низкий уровень, когда-либо зарегистрированный в зоне евро с 2000 года”, – говорится в сообщении Еврокомиссии.
По оценке европейской статистической службы Eurostat, в январе 2019 года в Евросоюзе в составе 28 стран безработными были 16,2 млн человек, из которых 12,8 млн приходились на зону евро. По отношению к январю 2018 года число безработных уменьшилось на 1,5 млн в ЕС 28 стран и на 1,2 млн – в зоне евро.
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