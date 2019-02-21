АРМА в прошлом году направило 81 обращение за границу в поисках активов

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В 2018 году Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), направило 81 запрос в другие страны относительно выявления и розыска активов в рамках уголовных производств.
Об этом во время презентации публичного отчета об итогах деятельности ведомства в 2018 году сказал глава АРМА Антон Янчук.
“В 2018 году АРМА было направлено 81 обращение (в другие государства – ред.) относительно выявления и розыска активов в рамках уголовных производств по запросу правоохранительных органов в Украине”, – сказал он.
По информации АРМА, запросы были направлены, в частности, в Германию, Великобританию, Британские Виргинские острова, Кипр, Швейцарию, Лихтенштейн, Чехию, Венгрию, Словакию, Румынию, Польшу, Италию, Францию, Австрию, ОАЭ, Латвию, Канаду, Нидерланды, Мальту, Португалию, Республику Либерию, Черногорию, Испанию, США, Республику Панаму, Хорватию, Эстонию, Грецию, Литву, Молдову, Нигерию, Сейшельские острова.
“Что более показательно, в АРМА поступило 15 запросов от иностранных аналогов АРМА в иностранных странах по выявлению и розыску активов, в частности, это запросы от Великобритании, Латвии, Польши, Португалии, Британских Виргинских Островов, Германии, Италии, Франции, Израиля, Литвы, Молдовы, Дании и Бельгии”, – отметил Янчук.
По его мнению, это свидетельствует о международном признании мандата АРМА на розыск активов.
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