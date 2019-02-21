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Долларовые вклады в Украине

В finance.ua состоялась интересная встреча с основателем Инновационно Финансово-Лизинговой компании “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС” в Украине. Напомним, что фонд ISRAEL INVESTMENTS LTD был основан в 1989 году в Израиле, хотя для Украинцев инвестиционные инструменты компании стали доступны совсем недавно. Какие валютные программы предлагает фонд и в чем их выгоды читайте ниже.

По словам Ющенко Геннадия Евгеньевича компания предоставляет вкладчикам большой выбор готовых инвестиционных пакетов активы которых обеспечивают высокую прибыль и стабильный доход. Инвестиционные пакеты подойдут как для начинающих инвесторов, так и для продвинутых предпринимателей.

На сегодняшний день в компании есть пять готовых решений:

- INVESTING START;
- INVESTING LIGHT;
- INVESTING BIG;
- INVESTING AGENT;
- INVESTING BUSINESS.

Все пакеты имеют различную стоимость, а также доходность. Чем выше сумма вклада, тем больше процентная ставка. Начать свой инвестиционный путь можно с 500 USD. Прибыль за 6 месяцев составит 8.5%. Для более продвинутых вкладчиков есть пакеты BIG и AGENT , которые обладают доходностью 9.9% и 10.8%. Если брать пакет BUSINESS, то его процентная ставка за полгода составляет 11.4%.

По словам Геннадия Евгеньевича, вклады в валюте помогают не просто сберечь свой капитал от инфляции, но и значительно его увеличить. Что неоднократно было доказано успешным опытом украинских вкладчиков. Компания имеет многомиллионный оборот, обладает богатой практикой и широкими познаниями в области инвестиций.

Условия инвестиций просты, а также прозрачны, все нюансы прописаны в договоре, который вкладчик получает для заключения соглашения после выбора инвестиционного пакета.

Коллективные инвестиции – это отличный способ начать действовать. Низкий порог входа, широкий выбор направлений и высокий уровень дохода, вот главные преимущества вкладов в инвестиционные фонды.

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, строго контролируется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, таким образом каждый вкладчик защищен Украинским законодательством. Поэтому, вложения в ИФ сегодня вполне можно рассматривать как альтернативу банковским депозитам.

Успешных всем инвестиций!

По материалам Israel Investments Ltd
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