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Льготный период: "евробляхи" растаможились на 13,5 миллиарда гривен

Льготный период: "евробляхи" растаможились на 13,5 миллиарда гривен

По состоянию на 25 февраля поступления от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации составляли почти 13,6 млрд гривень. гривен.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

Президент напомнил, что 22 февраля завершился льготный период, в течение которого растаможить авто с иностранной регистрацией можно было по льготной ставке 0,5 акцизного сбора.

“Была предложена общая позиция, что вся сумма от “евроблях” должна пойти в Пенсионный фонд”, – напомнил Порошенко.

“Результат сегодняшнего дня: в целом через механизмы льготного растаможивания поступило почти 13,6 млрд гривен. В том числе почти 6 млрд гривен по программе старых авто, которые мы можем сейчас использовать на поддержку пенсионеров”, – заявил он.

“22-го истек срок льготного растаможивания. Сегодня, 25 февраля, мы собрались, чтобы обеспечить выплаты этих денег пенсионерам”, – сказал президент.

Порошенко также поблагодарил Верховную Раду и правительство за твердую и последовательную позицию в этом вопросе.

По материалам Економічна Правда
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