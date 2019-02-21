Льготный период: "евробляхи" растаможились на 13,5 миллиарда гривен

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По состоянию на 25 февраля поступления от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации составляли почти 13,6 млрд гривень. гривен.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.
Президент напомнил, что 22 февраля завершился льготный период, в течение которого растаможить авто с иностранной регистрацией можно было по льготной ставке 0,5 акцизного сбора.
“Была предложена общая позиция, что вся сумма от “евроблях” должна пойти в Пенсионный фонд”, – напомнил Порошенко.
“Результат сегодняшнего дня: в целом через механизмы льготного растаможивания поступило почти 13,6 млрд гривен. В том числе почти 6 млрд гривен по программе старых авто, которые мы можем сейчас использовать на поддержку пенсионеров”, – заявил он.
“22-го истек срок льготного растаможивания. Сегодня, 25 февраля, мы собрались, чтобы обеспечить выплаты этих денег пенсионерам”, – сказал президент.
Порошенко также поблагодарил Верховную Раду и правительство за твердую и последовательную позицию в этом вопросе.
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