Межбанк: доллар упал к 27,00 на объемных продажах СКВ и нехватке гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, поднявшийся в среду относительно доллара на 9,57 коп., на торгах четверга вырос на 8,50 коп. до уровня 27,0026 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 9,38 коп., составил 26,99 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,03/27,05 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 10.01 Киева на цифре 27,01/27,03, в сопровождении доминирования продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар, сохранив, хотя и несколько замедлив нисходящий тренд, просел к цифре 27,00/27,02 UAH/USD.

Ранняя, в дебюте торгов, нисходящая динамика пары доллар-гривна на межбанковском валютном рынке напоминала сюжет предыдущей сессии, когда основные потери курса «американец» понес на самом открытии торгов.

21-го на межбанке в это время преобладали продажи экспортной выручки, приток которой из-за рубежа к четвергу, как известно, растет. Наблюдались и «необязательные» предложения СКВ со стороны игроков, нуждавшихся в гривне.

На рынке гривневого ресурса наблюдался нисходящий тренд, о чем свидетельствовало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн грн к отметке 52 118,2 млн грн.

Меж тем, около 11.12 Киева безналичный «американец» пробил вниз концептуально значимую отметку 27,00 UAH/USD, обосновавшись на цифре 26,97/26,99 UAH/USD. Это стало сигналом для регулятора, тотчас появившегося на межбанке и приступившего к гривневым интервенциями, выкупив с рынка до $10,0 млн по цене 27,00 UAH/USD.

Вмешательство НБУ «заморозило» цену доллара по состоянию на 11.35 на отметке 26,98/26,99 UAH/USD. Присутствовавшие на рынке нерезиденты уяснили, что ожидать дальнейшей «просадки» долларовых цен не стоит, и начали приобретать СКВ.

Действия «варягов» развернули тренд безналичной пары доллар-гривна вверх, и уже полдень валютный межбанк встречал уровнями 26,99/27,01 UAH/USD.

Покупки доллара нерезидентами компенсировались сохранением продаж СКВ экспортерами, сбалансировав спрос и предложение, что сохранило цену 26,99/27,01 UAH/USD действующей до 14.00 Киева.

С этого часа началось снижение торговой активности, сопровождаясь расширением спреда курса СКВ: 26,99/27,02 UAH/USD.

Спустя час, около 15.00, «американец» уже был на уровне 26,98/27,03 UAH/USD.

К 15.35 безналичную пару доллар-гривна на опустевшем рынке подняли до 27,01/27,03 UAH/USD единичные покупки СКВ на фоне отсутствия продавцов доллара.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала этот район.

На цифре 27,01/27,04 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 21 февраля.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0026 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,98 / 27,01

евро – 30,62 / 30,64

российский рубль – 0,4117 / 0,4126

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1356 / 1,1357

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке