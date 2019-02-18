"Ночной" тариф для предприятий: Гройсман предлагает изменить закон об энергетике

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает необходимость внесения изменений в законодательство относительно урегулирования вопроса “ночного” тарифа для бытовых потребителей.
Об этом он сказал на общем собрании Ассоциации объединенных территориальных общин.
“У правительства нет полномочий для решения этого вопроса (о возобновлении “ночного” тарифа для бытовых потребителей – ред.), это устанавливает независимый регулятор. Но они действуют во исполнение закона об энергетике… “Ночной” тариф – это отопление, освещение, а освещение – это безопасность”, – заявил Гройсман.
Он также сообщил, что правительство поручило вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко совместно с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом и вице-премьер-министром Владимиром Кистионом и представителями НКРЭКУ проанализировать ситуацию.
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