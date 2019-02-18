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Чешский бренд Škoda покажет на Международном автосалоне в Женеве концепт-кар Vision iV с электрическим приводом. Этот автомобиль получит инновационный салон, эскизные изображения которого представлены ниже.
Интерьер кроссовера Vision iV даёт представление о том, каким будет салон машин, созданных на базе модульной платформы MEB (Modular Electric Kit) концерна Volkswagen Group.
У Vision iV отсутствует привычный центральный тоннель: за счёт этого салон удалось сделать более просторным. Между сиденьями водителя и переднего пассажира располагается обширное пространство для хранения.
Компоновка приборной панели и центральной консоли была полностью реорганизована. В центральной части фронтальной панели располагается вынесенный отдельно дисплей информационно-развлекательной системы. Разумеется, реализована поддержка сенсорного управления; кроме того, имеется эргономичный упор для руки. Приборный щиток выполнен в виде цифровой панели.
Предусмотрено отделение для двух мобильных телефонов, которые можно зарядить и подключить к бортовой мультимедийной системе при помощи беспроводного соединения.
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