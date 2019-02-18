Проверки бизнеса по-новому: Нефедов рассказал о наказании для инспекторов

Новые правила проверки бизнеса в Украине предусматривают ответственность за нарушение не только для предпринимателей, но и для самих инспекторов.

Об рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, пишет Сегодня.

“Инспектор, который не вносит данные в базу, который приходит, условно говоря, по собственной инициативе, на предприятие, на которое ему хочется, а не по плану, – за это законодательством предусмотрена административная ответственность. Санкции могут быть разные, начиная от выговора и заканчивая увольнением, штрафами и т.д.”, – отметил Нефедов.

Он напомнил, что информация о плановых, внеплановых и комплексных проверках большинства контролирующих органов теперь публикуется на общедоступном портале, где также размещены и критерии проверок. Кроме того, инспекторы должны проводить проверки исключительно по чек-листом, оценивая выполнение требований из конкретному списка.

“Раньше ответственности инспекторов не было предусмотрено вообще. До начала этой реформы у нас в принципе не было никаких инструментов, чтобы влиять на качество работы различных инспекций. Можно было пожурить, пригрозить увольнением, но критериев нарушений не было и реальных санкций к нарушителям не применялось”, – рассказал Нефедов.