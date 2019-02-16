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Германия и Франция согласовали общий манифест новой промышленной политики в Европе

Германия и Франция согласовали общий манифест новой промышленной политики в Европе

Франция и Германия договорились о совместном манифесте новой промышленной политики в Европе, цель которого – поддержать местные компании в конкуренции с зарубежными.

Об этом заявил немецкий министр экономики Петер Альтмайер, пишет Reuters.

Выступая после переговоров с французским коллегой Бруно Ле Мэром в Берлине, Альтмайер сказал, что Германия и Франция выделили вместе 1,7 млрд евро для поддержки местного производства аккумуляторных батарей для электрических транспортных средств.

“Я ожидаю решения о консорциумах очень скоро, наверное, в ближайшие недели”, – добавил Альтмаер.

Франция и Германия выдвинули план реформирования правил конкуренции в ЕС, чтобы поощрить появление европейских промышленных гигантов, заявил Ле Мeр.

“Это первый случай, когда Франция и Германия выдвинули предложения по изменениям правил конкуренции в ЕС”, – сказал он.

По материалам Европейская правда
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