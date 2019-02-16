В Android Q может исчезнуть кнопка «Назад», ее заменят на жест

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Система управления жестами в мобильной ОС Android Pie временами может казаться неуклюжей из-за смеси новых концепций с пережитками прошлого. Но в Google планируют исправить ситуацию и восстановить логичность управления.
Так, в ранних сборках новой версии ОС Android Q представлена переработанная система навигации. Вместо того, чтобы возвращаться назад с помощью выделенной кнопки, предлагается провести пальцем влево по “пилюле” навигации. Также предлагается изменить способ переключения между приложениями. Для плавного перехода между открытыми приложениями предстоит провести пальцем вправо.
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Эта же сборка намекает, что Google может отказаться от опции, предлагающей возможность вернуться к старому способу навигации с использованием трёх кнопок и просмотра ранее открытых приложений. Вероятно, тем пользователям, которые предпочитают старый способ навигации, предстоит просто смириться с неизбежными переменами. Хотя нельзя исключать, что до выхода финальной версии Android Q в Google могут ещё переработать эти нововведения.
В Android Q планируется внедрить и ряд других новых функций. Среди них упоминаются распознавание лиц, повышенная безопасность, даунгрейд приложений, более широкая настройка интерфейса.
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