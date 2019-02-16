Более 800 тыс. грн выплатила СГ "ТАС" за украденный внедорожник

Как известно, в Украине ежедневно угоняют в среднем 18 автомобилей, при этом жертвами воров становятся владельцы как стареньких авто, которые впоследствии продают по запчастям, так и дорогих новых машин. При этом, по словам самих правоохранителей, пока говорить о существенных успехах в борьбе с автоугонщиками слишком рано, ведь вернуть украденное авто его законному владельцу удается далеко не всегда.

Именно такой неприятный случай недавно произошел с одним из клиентов Страховой группы «ТАС», владельцем дорогого автомобиля Land Rover. Оставив на ночь внедорожник на парковке возле своего дома в Житомире, страхователь, естественно, даже предположить не мог, что автоугонщики легко справятся с сигнализацией и буквально из-под носа охранников «уведут» машину. Впрочем, именно так и произошло – утром автовладелец обнаружил, что авто бесследно исчезло. Поиски угнанного автомобиля по горячим следам желаемых результатов не принесли. И, пока розыскные мероприятия продолжаются, Страховая группа «ТАС» признала инцидент страховым событием и приняла решение о выплате клиенту надлежащего страхового возмещения в размере причиненных ему убытков, которые составили 832662 грн.

Автомобиль был застрахован по программе «5 звезд» договора «ЕвроКАСКО».

Напомним, Страховая группа «ТАС» уже давно зарекомендовала себя как один из самых надежных страховщиков на рынке автострахования Украины. Только в прошлом году страховую защиту от СГ «ТАС» выбрали 1023232 клиента. В частности, по официальным данным, в 2018 году компанией был оформлен 886 691 полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев и по договорам КАСКО застраховано 34225 транспортных средств.

Остается добавить, что по результатам прошлого года ежедневный объем страховых выплат компании составил 2,11 млн грн, при этом по договорам автострахования СГ «ТАС» в среднем выплачивала 1,79 млн грн страховых возмещений.