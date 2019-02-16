Минэкономразвития показало структуру экспорта товаров в ЕС (инфографика)

Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

По итогам 2018 года крупнейшим потребителем украинской продукции стал Евросоюз. Туда Украина продала товаров на $20,2 млрд.

Как отмечается в публикации, наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов. Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22,0% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд долларов), минеральные продукты (13,4% на 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% на 1,036 млрд долларов).

ТОП-3 европейских страны, которые в прошлом году больше всего импортировали украинскую продукцию:

Лидером среди потребителей украинских товаров стала Польша. Экспорт в эту страну рекордно вырос – на 19,6% и составил $3,25 млрд. Больше всего западные соседи покупали украинские зерновые культуры, семена и плоды масличных растений, жиры и масла растительного или животного происхождения, а также руды, шлаки, черные металлы и древесину.

Второе место среди европейских потребителей украинской продукции заняла Италия, экспорт которой возрос на 6,5% и составил $2,62 млрд.