Минэкономразвития показало структуру экспорта товаров в ЕС (инфографика)

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Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.
По итогам 2018 года крупнейшим потребителем украинской продукции стал Евросоюз. Туда Украина продала товаров на $20,2 млрд.
Как отмечается в публикации, наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов. Далее следуют продукция металлургического комплекса с долей 22,0% на сумму 3,057 млрд долларов, продукция машиностроения (15,2% на сумму 2,704 млрд долларов), минеральные продукты (13,4% на 1,152 млрд долларов) и древесина (5,7% на 1,036 млрд долларов).
ТОП-3 европейских страны, которые в прошлом году больше всего импортировали украинскую продукцию:
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