Государственным банкам следует повысить операционную эффективность - НБУ

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За 2018 год банковский сектор получил рекордную прибыль 21,7 млрд грн, в частности 10,8 млрд грн – в IV квартале. В 2018 году отчисления в резервы в банковском секторе были вдвое ниже, чем годом ранее, составляли 23,7 млрд грн и в основном были сформированы банками с российским капиталом.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
В 2019 году сектор останется прибыльным вследствие низких отчислений в резервы. Банки с российским капиталом последними из других групп закончили резервирование в отчетном году и в 2019-м не должны формировать резервы в существенном для сектора объеме.
Однако сохраняется значительный риск для доходности сектора из-за низкой операционной эффективности государственных банков. Поэтому важно, чтобы в текущем году были сформированы наблюдательные советы госбанков и улучшилось их корпоративное управление.
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