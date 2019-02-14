Японская компания инвестирует 30 миллиардов иен в "ветряную ферму"

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Японский торговый дом и два крупнейших финансовых института уверены в перспективности проектов по использованию экологически чистых видов энергии.
Они намерены запустить совместный инвестиционный проект в сфере развития ветряной энергетики в прибрежных зонах, пишет NHK.
Торговая компания Sumitomo Corporation, а также Sumitomo Mitsui Banking Corporation и связанный с правительством Банк развития Японии к концу месяца учредят новый фонд.
По данным источников, компании планируют вложить 30 млрд иен, или около 270 млн долларов, в проекты по развитию ветряной энергетики в прибрежных зонах.
Первой подобной “ветряной фермой” может стать территория у побережья Великобритании.
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