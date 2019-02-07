Гройсман назвал итоги борьбы с контрабандой на таможне (инфографика)

С начала кампании “Украина без контрабанды”, которая стартовала на таможне в июне 2018 года, прирост платежей составил 53,2 млрд гривен.

Об этом на презентации отчета правительства за прошлый год заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, в реформе Государственной фискальной службы особое внимание уделяется таможне.

“В июне 2018 стартовала программа “Украина без контрабанды”. Есть 53,2 млрд гривен прироста таможенных платежей”, – отметил Гройсман.

Он также добавил, что услугами “электронного кабинета” пользуются 9 млн налогоплательщиков.