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FinTech сегодня является основным драйвером для роста финансовой инклюзии в Украине - Рожкова

FinTech сегодня является основным драйвером для роста финансовой инклюзии в Украине - Рожкова

FinTech сегодня является основным драйвером для роста финансовой инклюзии в Украине.

Об этом рассказала первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает пресс-служба НБУ.

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«Более 40% всей общественности активных финтех-компаний были основаны в 2016 году или позже. Большинство из них сфокусированы на работе в сфере платежей и денежных переводов, что обусловлено особенностями местного рынка финансовых услуг. Однако по мере стремительного роста этого рынка также растут и риски, например надлежащая защита персональных данных и прозрачное раскрытие информации о продуктах и ​​услугах. Предотвращение этих потенциальных угроз сегодня затруднено распределением регулирования этой сферы между тремя регуляторами. Именно поэтому принятие закона о «сплите» Нацкомфинуслуг обеспечит этот рынок эффективным пруденциальным надзором и минимизирует риски», – отметила Екатерина Рожкова.

По ее словам, другими шагами регулятора в этом направлении должны стать:

  • утверждение национальной стратегии по финансовой инклюзии;
  • создание коммуникационной площадки – финтех – песочницы;
  • имплементация европейской платежной директивы PSD2;
  • создание Центра киберзащиты для банков при НБУ.

Как сообщается, для развития FinTech в Украине Национальный банк продолжит работать над расширением путей дистанционной продажи банковских продуктов, дистанционной идентификации клиентов (BankID, VideoID) и повышением финансовой грамотности населения.

По материалам Finance.UA
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