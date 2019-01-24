Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (47,251 млн и 60,659 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (65 и 49). Максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,64-27,65 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 114 активных заявок по доллару на сумму более 107,910 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6500 – 55 000
27,6300 – 20 000
27,6300 – 30 000
27,6300 – 15 000
27,6300 – 15 000
27,6300 – 10 000
27,6300 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6368 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5977 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 годуВчера, 15:45 - 1547 22
Порошенко назвал 5 приоритетов, которые привлекут миллиардные инвестиции в УкраинуВчера, 19:00 - 1684 18
Порошенко назвал единственный путь сохранить независимость Украины5 ч. назад - 1427 14
Украинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривен – банкирВчера, 21:00 - 1878 7
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысячВчера, 12:00 - 2074 7
Украинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривен – банкирВчера, 21:00 - 1878 7
Порошенко назвал 5 приоритетов, которые привлекут миллиардные инвестиции в УкраинуВчера, 19:00 - 1684 18
Приток денег в Украину от трудовых мигрантов увеличился в 8 разВчера, 14:00 - 1629 1
Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 годуВчера, 15:45 - 1547 22
Порошенко назвал единственный путь сохранить независимость Украины5 ч. назад - 1427 14
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1457
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1662
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2866
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5292 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11784 4