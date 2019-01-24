По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (47,251 млн и 60,659 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (65 и 49). Максимальный курс продажи доллара 28,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,64-27,65 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 114 активных заявок по доллару на сумму более 107,910 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,6600 – 1 00027,6500 – 1 50027,6500 – 50027,6300 – 10 00027,6300 – 3 30027,6200 – 20 00027,6200 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6500 – 55 000

27,6300 – 20 000

27,6300 – 30 000

27,6300 – 15 000

27,6300 – 15 000

27,6300 – 10 000

27,6300 – 30 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6368 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5977 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.