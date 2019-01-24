Банкиры спрогнозировали объемы кредитования на текущий год

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В 2019 году сотрудники украинских банков ожидают увеличение объемов кредитования клиентов.
Об этом свидетельствуют результаты “Опроса об условиях банковского кредитования”, который провел Национальный банк Украины.
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Согласно полученным данным, 74% опрошенных банкиров прогнозируют возрастание выдач корпоративных кредитов.
Отмечается, что баланс ответов составил 41%. При этом ожидаемое количество предоставления кредитного портфеля домохозяйств равно 62%. В данном случае баланс ответов составил 54%.
В НБУ добавили, что все респонденты настроены оптимистично в отношении розничного кредитования. Такие результаты сохраняются со II квартала 2016 года. Что касается корпоративного кредитования, то положительные прогнозы удерживаются с IV квартала 2016 года.
Этот опрос проводился НБУ с 18 декабря 2018 года до 10 января 2019 года среди кредитных менеджеров 61 банка страны. Доля респондентов в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Регулятор напомнил, что результаты исследования отражают индивидуальное мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины.
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