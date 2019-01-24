В Греции планируют повысить минимальную зарплату - впервые с момента возникновения долгового кризиса

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас планирует повысить минимальную месячную заработную плату в стране на 11%.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, это первое подобное повышение с момента возникновения в Греции долгового кризиса.

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“Я призываю вас после десятилетия сокращения заработной платы сделать еще один исторический шаг”, – сказал Ципрас.

Премьер-министр призвал свое правительство утвердить предложение министерства труда о повышении зарплаты до 650 евро с нынешних 586 евро. Министры аплодировали, а улыбающийся Ципрас ответил: “По вашей реакции я понял, что мое предложение одобрено”.

План должен быть одобрен парламентом в ближайшие дни, чтобы вступить в силу со следующего месяца, как надеется правительство.