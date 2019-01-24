В Греции планируют повысить минимальную зарплату - впервые с момента возникновения долгового кризиса

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас планирует повысить минимальную месячную заработную плату в стране на 11%.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, это первое подобное повышение с момента возникновения в Греции долгового кризиса.
Читайте также: В Польше подняли минимальную заработную плату
“Я призываю вас после десятилетия сокращения заработной платы сделать еще один исторический шаг”, – сказал Ципрас.
Премьер-министр призвал свое правительство утвердить предложение министерства труда о повышении зарплаты до 650 евро с нынешних 586 евро. Министры аплодировали, а улыбающийся Ципрас ответил: “По вашей реакции я понял, что мое предложение одобрено”.
План должен быть одобрен парламентом в ближайшие дни, чтобы вступить в силу со следующего месяца, как надеется правительство.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году4 ч. назад - 648 19
В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции9 ч. назад - 3281 11
Коболев рассказал, сколько облгазы задолжали "Нафтогазу"Вчера, 15:15 - 637 8
Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч8 ч. назад - 1153 7
ПриватБанк запустит онлайн-продажу валюты в Приват24Вчера, 17:00 - 3453 6
В Европе назвали истинную цель Германии в отношении "Северного потока-2"10 ч. назад - 4544 5
В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции9 ч. назад - 3281 11
Маск анонсировал в Tesla новую систему сигнализации (видео)Вчера, 22:00 - 2401
"Строительная амнистия": кто воспользовался ею в Украине11 ч. назад - 1283
Приток денег в Украину от трудовых мигрантов увеличился в 8 раз6 ч. назад - 1279 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1371
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1611
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2811
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5215 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11664 4