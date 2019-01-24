В 2018 году Украина экспортировала более полумиллиона тонн сахара

По результатам 2018 года, Украина экспортировала 586,5 тыс. т сахара на сумму $217,09 млн. Это на 2% меньше, чем в 2017.

Об этом сообщила заместитель председателя правления НАСУ «Укрцукор» Руслана Бутило.

Читайте также: В прошлом году Украина экспортировала агропродукции на $18,8 млрд – правительство

«Если сравнивать с прошлым годом, то объемы экспорта почти не изменились, но изменилась его география. Если в прошлом году крупнейшим покупателем украинского сахара была Шри-Ланка (69,03 тыс. т), то в этом году – Узбекистан (285,3 тыс. т). Тройку лидеров замыкает Азербайджан и Ливия – 44,7 и 43,8 тыс. т соответственно», – объясняет Руслана Бутило.

Кроме того, за декабрь экспортировано 59,0 тыс. т сахара. Таким образом, за 4 месяца текущего маркетингового года 198,9 тыс. т сахара уже поставлено на внешние рынки. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, за 2017/2018 МГ Украина экспортировала 560 тыс. т сахара.