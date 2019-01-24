В Европе назвали истинную цель Германии в отношении "Северного потока-2"

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Германия собирается постепенно закрыть все свои тепловые электростанции, работающие на угле. План отказа от этого вида топлива планируется выполнить до 2038 года.
Учитывая все обстоятельства, Берлин может попробовать заменить уголь российским газом, сообщает EUobserver.
“У нас очень сложная проблема. В частности, в том, что почти единственные источники энергии, которые могут гарантировать базовое обеспечение – это антрацит и бурый уголь”, – отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
“Думаю, будет справедливо признать, что, если мы собираемся постепенно отказаться от угля и ядерной энергетики, нам понадобится больше газа… Природный газ будет играть все большую роль на протяжении нескольких десятилетий”, – добавила она.
Соответствующие слова канцлера Германии и дали намек на то, что Меркель собирается объединить оба своих политических вызова: постепенный отказ от угля и реализацию проекта “Северный поток-2”. В частности, новый российский газопровод строится для того, чтобы Москва могла значительно увеличить поставки топлива непосредственно в Берлин.
В то же время ряд союзников в ЕС и США твердо выступают против российского проекта. В частности, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким фирмам санкциями из-за строительства “Северного потока-2”. По его словам, США выступают против этого проекта, поскольку он несет серьезные геополитические последствия для европейских союзников и партнеров американцев.
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