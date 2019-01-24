Япония запустит суперэкспресс, устойчивый к землетрясениям (видео)

Оператор японских железных дорог JR Tokai обещает в следующем году запустить новую модель скоростных экспрессов “синкансэн”.

Об этом сообщает NHK World.

“Оператор японских железных дорог JR Tokai заявил, что в начале июля будущего года, как раз перед началом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, они пустят в эксплуатацию новую модель скоростных экспрессов “синкансэн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта модель под названием N700S проходит испытания с прошлого года.

Корпус нового экспресса представляет собой модернизированный вариант нынешней модели “синкансэн”, но с пониженным сопротивлением воздуха.

В случае землетрясений или других бедствий, когда прерывается подача электроэнергии от протянутых наверху проводов, новая модель может продолжать движение самостоятельно, благодаря системе литий-ионных батарей. Такая система используется в суперэкспрессах впервые.