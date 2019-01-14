Межбанк: доллар к 27,82 подняли выросшая гривневая ликвидность и минимум продаж СКВ экспортерами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 8,28 коп., на торгах пятницы понизился на 3,08 коп., оказавшись на уровне 27,8173 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,98 коп., составил 27,82 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 25 января с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала пролонгацию наблюдавшегося накануне перед закрытием сессии, роста, поднявшись к 27,90/27,95 UAH/USD под давлением доминировавшего на моменте спроса. Несколько забегая вперед, заметим, что, вероятно, эти первые сделки по заметно выросшим ценам, оказавшиеся достаточно объемными, определили рост средневзвешенного курса безналичного «американца».

Основным поводом для этого заметного курсового отскока «американца» стало заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 199,2 млн грн к отметке 57 695,9 млн грн. Гривны на рынке стало больше после масштабной (до 6,0 млрд грн) компенсации НДС Казначейством и погашения Минфином гривневых ОВГЗ.

Тем не менее, значение «привеса» на коррсчетах НБУ оказалось намного ниже, чем сумма гривневого «вброса» финансовыми властями Киева. Думается, нацвалюту бизнес успел в значительной степени утилизировать на текущие расходы. Этим поясняется итоговое замедление «бычьего» тренда безналичного доллара 25 января.

Тем временем, спустя 5 минут, на 10.05 Киева СКВ на межбанке инициировала коррекцию, опустившись вначале к 27,84/27,87, а через 20 минут консолидировалась на отметке 27,81/27,84 UAH/USD, которую не покидала до 11.35, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.

Вскоре дефицит покупателей обеспечил «техническое» преобладание оферов доллара, цена которого около 11.36 понизилась до 27,79/27,81 UAH/USD.

Полдень рынок «зеленого» безнала встречал на цифре 27,74/27,79 UAH/USD.

Коррекция доллара, меж тем, стала замедляться, а котировки «американца» начали сужать спред, оказавшись около 12.32 на уровне 27,75/27,78 UAH/USD. На фоне этих значений межбанк ушел на обеденный перерыв около 13.13.

С 14.00 «американец» ограничился копеечным расширением «маржи» (27,75/27,79 UAH/USD), а буквально перед закрытием торгов, около 15.40 Киева, обозначил символический рост к 27,75/27,79 UAH/USD.

В дальнейшем доллар на опустевшем межбанковском валютном рынке не покидал район этой отметки до завершения сессии.

На цифре 27,76/27,79 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 25 января.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8173 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,750 / 27,790

евро – 31,454 / 31,491

российский рубль – 0,4195 / 0,4206

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1365 / 1,1366

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