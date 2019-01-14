Договор между "АМПУ" и "Техморгидрострой Николаев" на 290 млн грн признан недействительным

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Сегодня Хозяйственный суд города Киева признал договор между государственным предприятием “Администрация морских портов Украины” (далее – ГП “АМПУ”) и ООО “Техморгидрострой Николаев” на 290 млн грн недействительным.
“Заключенный между государственным предприятием “Администрация морских портов Украины” (далее – ГП “АМПУ”) и ООО “Техморгидрострой Николаев” договор на осуществление дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 290 млн грн признано недействительным”, – говорится в сообщении.
Указано, что это судебное решение является еще одним примером эффективного сотрудничества детективов и специалистов Юридического управления НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ведь его принятия не только подтверждает версию следствия об антиконкурентных согласованных действиях со стороны должностных лиц ГП “АМПУ” и ООО “Техморгидрострой Николаев” при заключении сделки, но и создает условия для дальнейшего возвращения переплаченных государственным предприятием средств.
Договор на 290 млн грн является вторым из двух признанных судом недействительными на основании материалов, собранных детективами в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам завладения в 2015-2017 годах средствами ГП “АМПУ” в результате закупок по завышенным ценам услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Первый договор на сумму 712 млн грн признан недействительным 18 июля 2018 года.
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