GfK: украинцы готовы платить за платное ТВ почти в два раза больше, чем год назад

Платформа спутникового телевидения Viasat совместно с GfK Ukraine провела исследование рынка платного телевидения в IV квартале 2018 года. Цель — “определить оптимальную цену для бизнеса услуг платного телевидения”.

Согласно результатам исследования, большинство тех, кто готов платить за услуги платного ТВ, готовы отдавать за них до 100 грн в месяц. Эта цена на 40 грн выше той, которую большинство пользователей готовы были платить в IV квартале 2017 года, отмечают авторы анализа.

В GfK Ukraine подчеркивают — в предыдущие три года оптимальная цена для бизнеса платного ТВ находилась в диапазоне 41-50 грн в месяц, и только в конце 2018 года она возросла до 81-100 грн/мес: “Такие изменения на рынке платного телевидения демонстрируют готовность потребителей платить справедливую цену за потребляемый контент и их понимание его ценности. Благодаря росту стоимости услуги ТВ потребители могут рассчитывать на увеличение качества и разнообразия контента, производимого, в том числе, украинскими медиагруппами”.