Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки (фото)

На днях ураганный ветер оборвал макет ракеты Starship компании SpaceX. Стихия сорвала обтекатель и в процессе разрушения местами помяла корпус макета. Ситуацию с помятым внешним видом Starship усугубило то, что вместо углеволокна корпус аппарата изготовили из листовой нержавеющей стали. Поскольку жестянщики не проявляли особого рвения, вышло так себе. Для макета, который призван испытать общую конструкцию и двигатель в режиме «прыжков» – кратковременного поднятия на высоту до 5 км для отработки взлёта и посадки – внешний вид не имеет значения.

Илон Маск признался в интервью, что замена углеволокна сталью – это вопрос экономии денег и времени. Замену пришлось делать под нажимом авторитета Маска, и окончательной единой уверенности в правильности этого выбора у коллектива SpaceX нет, признаётся глава компании. Тем не менее, один килограмм углеволокна стоит $135.

При сборке корпуса на выкройках в брак уходит до 35 % этого дорого материала, что увеличивает его стоимость до условных $200 за килограмм. Килограмм листовой стали 301 марки, которую выбрали для изготовления корпуса и несущих частей ракеты Starship, стоит всего $3 и её можно купить где угодно и в каких угодно объёмах.

Отметим, нержавеющая сталь 301 марки часто идёт для изготовления бесшовных труб для работы в агрессивных средах. Это ценное качество для изготовления баков с переохлаждённым кислородом.

В прошлом попытки использовать в ракетостроении нержавеющую сталь не принесли результата. Новые знания и опыт позволяют рассчитывать, что ракеты на пусковых площадках станут как на картинках футурологов из пятидесятых – башнями из стали в слепящих солнечных бликах.