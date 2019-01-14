Украина отменила двойное налогообложение со Швейцарией

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Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и на капитал.
Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
“Протокол между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и на капитал – подписан”, – написал Президент.
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“Подписание этого протокола создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии, стимулирует деловую инициативу предпринимателей, регулирует вопросы международного налогообложения доходов между государствами и устраняет налоговую дискриминацию”, – добавил он.
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