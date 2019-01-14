Межбанк: доллар поднялся к 27,79, восстановившись в отсутствие дестабилизирующих факторов

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 19,21 коп., на торгах четверга понизился на 8,28 коп., оказавшись на уровне 27,7865 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,59 коп., составил 27,79 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 24 января с уровней предыдущего закрытия 27,78/27,83 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов безналичная пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала пролонгацию наблюдавшегося накануне перед закрытием сессии, роста, поднявшись вначале к 27,79/27,85 UAH/USD под давлением доминировавшего на моменте спроса. Спустя полчаса, на 10.31 «американец» на межбанке оказался на цифре 27,79/27,85 UAH/USD. Однако, это ралли продолжалось недолго, и уже к 10.55 курс доллара понизился к 27,80/27,82, а спустя 20 минут уже был на уровне 27,74/27,77 UAH/USD.

Котировки СКВ на межбанке в четверг двигались «самостоятельно», без вмешательства регулятора. А выдохшийся уже к 10.55 Киева рост курса «американца», вероятнее всего, стал следствием очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности, на которое указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 58 508,5 млн грн к отметке 55 199,2 млн грн.

Для роста безналичному доллару не хватало «гривневого горючего», и полдень «американец» встретил на цифре 27,72/27,75 UAH/USD.

Вскоре на межбанке обозначилась смена настроения: игроки исподволь начали выкупать сформировавшиеся к полудню курсовые минимумы пары доллар-гривня, и на обеденный перерыв около 13.20 межбанк ушел на фоне более высоких цен доллара: 27,74/27,76 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20 Киева, когда стартовало «традиционное» «порционное» его повышение на пустеющем рынке. Вначале к 27,745/27,770, а уже после 15.20 «бычья» динамика, заметно ускорившись, подняла пару доллар-гривна к цифре 27,81/27,86 UAH/USD.

В дальнейшем доллар на опустевшем межбанковском валютном рынке не покидал район этой отметки до завершения сессии.

На цифре 27,81/27,86 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 24 января.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7865 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,740 / 27,770

евро – 31,451 / 31,485

российский рубль – 0,4208 / 0,4216

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1354 / 1,1356

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