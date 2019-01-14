Аренда жилья в Германии "съедает" все больше дохода (исследование)

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Снять новую квартиру в Берлине, Аугсбурге, Йене или других немецких городах стало слишком дорого для людей со средним достатком. Исследование, проведенное экспертами по заказу журнала «Панорама» (ФРГ), показывает, что многим домохозяйствам приходится тратить более 27% своего чистого дохода на аренду жилья в новых домах.
Об этом сообщает NDR.
Например:
Основными причинами высокой арендной платы эксперты считают рост цен на землю и высокие затраты на строительство.
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