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Аренда жилья в Германии "съедает" все больше дохода (исследование)

Аренда жилья в Германии "съедает" все больше дохода (исследование)

Снять новую квартиру в Берлине, Аугсбурге, Йене или других немецких городах стало слишком дорого для людей со средним достатком. Исследование, проведенное экспертами по заказу журнала «Панорама» (ФРГ), показывает, что многим домохозяйствам приходится тратить более 27% своего чистого дохода на аренду жилья в новых домах.

Об этом сообщает NDR.

Например:

  • В Берлине самая высокая арендная ставка. Среднестатистическое домохозяйство в столице ежемесячно тратит 41,3% своего чистого дохода на аренду 3-комнатной квартиры.
  • Во Франкфурте аренда тоже дорогая – 40,7% дохода. Средняя 3-комнатная квартира в недавно возведенном доме стоит здесь 1450 евро в месяц.
  • В Лейпциге аналогичное жилье стоит около 1012 евро в месяц. Но поскольку здесь зарплаты ниже, горожанам приходится отдавать 37,5% своего дохода.
  • В 64 немецких городах и округах арендная ставка составляет более 27% – не только во Франкфурте, Гамбурге или Дюссельдорфе, но и во многих городах среднего размера, таких как Шверин, Эрфурт или Розенхайм.

Основными причинами высокой арендной платы эксперты считают рост цен на землю и высокие затраты на строительство.

Справка finance.ua:

  • По данным Немецкого института экономических исследований (DIW), цены на строительство в Германии выросли на 33% с 2005 года.
По материалам Finance.UA
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