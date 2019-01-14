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Порошенко сообщил, когда будет сформирован антикоррупционный суд

Порошенко сообщил, когда будет сформирован антикоррупционный суд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд будет сформирован до выборов – в феврале.

Об этом Президент сказал во время заседания Национального инвестиционного совета в Давосе.

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“Хочу заверить, что мы не остановим реформы, не прекратим борьбу с коррупцией. В феврале мы завершаем процедуру создания Антикоррупционного суда вместе с НАБУ и САП, которые являются абсолютно независимыми. 2600 коррупционеров уже получили приговор суда и заключены. Это то, что нужно донести людям”, – сказал Порошенко.

Тем временем еще девять сомнительных кандидатов в Антикоррупционный суд лишились права принимать дальнейшее участие в конкурсе. Соответствующие решения были приняты на очередном совместном заседании Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей.

Из конкурса исключили Юрия Бурбелу, Романа Головатого, Диану Занини, Александра Ивасина, Анну Надточиеву, Александра Сингаевского, Игоря Сичеславского, Юрия Юркевича и Викторию Жовноватюк, передает Центр противодействия коррупции.

Всего участие в конкурсе прекратили уже 32 сомнительных кандидатов из 49.

По материалам ТСН
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