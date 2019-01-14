Вьетнам начинает испытания мобильной связи пятого поколения

Телекоммуникационный холдинг Viettel, входящий в структуру Министерства национальной обороны Вьетнама, получил от министерства связи и массовых коммуникаций республики разрешение на испытание стандарта мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом сообщает ТАСС.

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“В соответствии с выданной Минсвязи лицензией, тестирование сети 5G продлится на протяжении года и будет проходить в крупнейших города страны – Ханое и Хошимине. Предполагается, что в 2020 году сервис будет запущен в коммерческую эксплуатацию, что сделает Вьетнам одной из первых стран мира, перешедших на использование мобильной связи пятого поколения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что скорость передачи данных в сети 5G составляет около 100 Мбит/с, что в 10 раз быстрее по сравнению с распространенными сейчас сетями 4G.

Новый коммуникационный стандарт 5G позволяет подключить к интернету не менее 1 миллиона устройств на территории в 1 квадратный километр.

Справка finance.ua:

Viettel – крупнейший во Вьетнаме оператор мобильной связи.