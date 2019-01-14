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Болгария прекратит "продавать" гражданство богатым иностранцам

Болгария прекратит "продавать" гражданство богатым иностранцам

Болгария планирует отказаться от практики предоставления гражданства иностранцам на основании произведенных инвестиций.

Об этом сообщило Министерство правосудия страны.

Как сообщает Reuters, власти Болгарии объявили об упразднении схемы “продажи” паспортов после сообщения, что Европейский Союз намерен выпустить соответствующее предупреждение. Согласно руководству ЕС, такая практика способствует проникновению иностранных организованных преступных группировок в ЕС и увеличивает риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.

Болгария, Кипр и Мальта – единственные страны ЕС, где можно получить гражданство или вид на жительство в обмен на инвестиции. Еще 17 стран ЕС предоставляют вид на жительство на основании инвестиций. Минимальный объем инвестиций для получения болгарского гражданства составляет 1 млн левов ($580 922). Иностранные инвесторы могут вложить свои средства в государственные облигации.

По данным Министерство правосудия Болгарии, паспортная программа для иностранцев не дала ожидаемых результатов.

“Цель увеличения реальных иностранных инвестиций и экономического развития не была достигнута. В результате не были созданы новые рабочие места, а экономический рост не был ускорен”, – говорится в заявлении министерства.

Министерство заявило, что с 2013 года только 50 иностранцев – из России, Египта, Израиля и Пакистана – получили болгарский паспорт в обмен на инвестиции.

По материалам НВ
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