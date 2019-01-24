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Mercedes-Benz будет выпускать в Польше батареи для электромобилей

Mercedes-Benz будет выпускать в Польше батареи для электромобилей

Компания Mercedes-Benz Cars, входящая в состав концерна Daimler, намерена в будущем начать производство электрических батарей в Яворе (Польша) в рамках стратегии, направленной на увеличение инвестиций в разработку и выпуск электрических батарей в ближайшее десятилетие.

Об этом сегодня сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы очень рады, что инвестор, который был с нами несколько лет, снова доверился нам, и это вновь произошло в том же месте — в Яворе», — цитирует заявление Моравецкого на пресс-конференции польский информационный канал TVP.

Член правления Mercedes-Benz Cars Маркус Шафер (Markus Schafer) заявил участникам пресс-конференции, что новые инвестиции создадут 300 рабочих мест и что финансирование составит более 200 млн евро.

По материалам 3dnews.ru
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