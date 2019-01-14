Крипто-биржа Coinnest по ошибке отправила пользователям пять млн долларов

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Южнокорейская крипто-биржа Coinnest пытается вернуть криптовалюту, по ошибке отправленную на кошельки её пользователей.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на CoinDesk.
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На прошлой неделе биржа сообщила, что из-за ошибки в системе она отправила своим клиентам 6 млрд вон ($5,3 млн) в биткоинах и других криптовалютах. Инцидент произошел, когда Coinnest пыталась провести эирдроп токена We Game Token (WGT). Кроме того, из-за проблем на сервере некоторые клиенты получили переводы в фиатной валюте.
Проблемы в системе биржи были устранены 19 января. Теперь она просит клиентов вернуть не причитающиеся им средства. По состоянию на 19 января пользователи передали компании половину суммы в вонах. Некоторые из тех, кто получил биткоины вместо WGT, согласно публикации, решили немедленно продать криптовалюту, из-за чего на Coinnest её цена обвалилась до $50.
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