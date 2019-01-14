Во Львове при поддержке ТАСКОМБАНКА пройдет студенческий идеатон

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28-29 января во Львове в рамках платформы для молодых ІТ-специалистов и студентов Hackathon Lviv пройдет студенческий идеатон. Мероприятие организовано Управлением ІТ Львовского городского совета при поддержке ТАСКОМБАНКА и ІТ-компании SoftServe.
В течение нескольких дней его участники объединившись в команды будут анализировать проблемы города и искать пути их решения при помощи технологических решений. Генерировать идеи и работать над собственными проектами. В частности, команды будут иметь на выбор четыре направления, в рамках которых смогут работать:
• E-governance & Open Data
• Finance&Investment
• E-education
• E-infrastructure
Кроме этого, студентов будут поддерживать менторы — ІТ-специалисты, представители городской власти, юристы, бизнесмены, преподаватели технических специальностей. В финале лучшие проекты, отобранные независимым жюри, получат финансирование от ТАСКОМБАНКА, который выступает спонсором мероприятия, и будут реализованы при поддержке Львовского городского совета.
«Нам интересно поддерживать развитие талантливой молодежи, которая ищет практическое применение своим знаниям в сфере технологий. Ведь в своей работе, создавая сервисы онлайн-оплат и развивая бесконтактные платежи, мы стремимся при помощи IT-технологий сделать сложные финансовые операции простыми и доступными для каждого украинца. Это означает, что у нас одна конечная цель — сделать нашу жизнь более комфортной. Мы договорились со Львовским городским советом о постоянной менторской и финансовой поддержке», — подчеркнул Валерий Даниленко, заместитель председателя правления ТАСКОМБАНКА.
Регистрация на студенческий идеатон уже открыта. К участию приглашаются студенты и junior ІТ-специалисты, которые имеют креативное мышление, опыт в разработке проектов и готовы решать реальные проблемы города. Дедлайн регистрации: 23 января 2019 года (среда).
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