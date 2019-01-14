Украина исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

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По состоянию на понедельник, 21 января, Украина исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с Евросоюзом. Речь идет о квотах на мед, виноградный и яблочный сок, дополнительную квоту на кукурузу. Об этом передает ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса”.
Подчеркивается, что в январе 2019 наблюдается увеличение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод и пшеничную клейковину, которые уже закрыты на 17%, 38% и 44% соответственно.
Кроме того, экспорт обработанных томатов замедлился. Так, по состоянию на 21 января 2019 года использовано только 3% квот. Хотя в прошлом году в это же время Украина уже использовала 11% квот.
Напомним, что кроме квот для Украины действуют еще и квоты на беспошлинный импорт товаров из ЕС в Украину. Они относятся к сахару, мясу птицы и свинине.
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