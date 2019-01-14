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Львов взял кредит 17 млн евро у ЕБРР на троллейбусы

Львов взял кредит 17 млн евро у ЕБРР на троллейбусы

Предприятие Львовэлектротранс подписало с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредитный договор на покупку 50 новых троллейбусов, реконструкцию контактной сети и двух троллейбусных депо.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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ЕБРР выделит Львову 17 млн евро: 2 млн в виде безвозвратного гранта и 15 млн в виде кредита на 13 лет, с льготным периодом в три года.

“Это уже пятый транспортный проект, над которым мы совместно работаем. Этот проект решает очень важную проблему для города. Ведь средний возраст троллейбусов, которые сегодня есть, – 22 года. Пришло время для закупки новых троллейбусов, и мы рады, что можем поддержать эту инициативу”, – прокомментировал сделку ведущий банкир ЕБРР Денис Гаевой.

По материалам Корреспондент.net
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