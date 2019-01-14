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Экспорт электричества покрывает его низкую стоимость для населения - министр

Экспорт электричества покрывает его низкую стоимость для населения - министр

Украина удерживает низкую стоимость электроэнергии для населения за счет экспорта электроэнергии.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

“Начиная с 2016 года мы увеличиваем экспорт на 25%. Выгодно ли Украине экспортировать? Мы экспортируем по цене ОРЦ (оптово-рыночная цена), а цена ОРЦ содержит дотационные сертификаты, что сдерживает рост электроэнергии для населения. Там также содержатся все инвестиционные проекты энергогенерирующих компаний”, – сказал Насалик.

Он отметил, что, экспортируя электрическую энергию, Украина покрывает стоимость электроэнергии внутри страны за счет внешнего потребителя.

Украина в период с января по октябрь 2018 года увеличила экспорт электроэнергии на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в Венгрию была поставлена электроэнергия на $154,690 млн, в Польшу – на $62,684 млн, в Молдову – на $42,169 млн, в другие страны – на $6,570 млн.

Следовательно, в денежном исчислении экспорт украинской электроэнергии в январе-октябре-2018 возрос на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($209,293 млн).

По материалам УКРИНФОРМ
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