Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 105 0

Уровень учетной ставки достиг пика и дальше будет снижаться - НБУ

Уровень учетной ставки достиг пика и дальше будет снижаться - НБУ

В Национальном банке надеются, что тренд к повышению учетной ставки достиг своего пика и дальше будет тренд к ее снижению.

Об этом сказал председатель Нацбанка Яков Смолий.

Читайте также: Смолий назвал условие полной валютной либерализации

“Изменение учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических показателей, как на внешнем рынке, так и на внутреннем. На сегодня есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете и приниматься Правлением Национального банка. Будем надеяться, что тренд, который был в предыдущие годы, достиг пика, и дальше пойдет тренд к снижению (учетной ставки – ред.)”, – сказал Смолий.

Он отметил, что учетная ставка в 18% является действительно слишком высокой.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина