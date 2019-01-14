Уровень учетной ставки достиг пика и дальше будет снижаться - НБУ

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В Национальном банке надеются, что тренд к повышению учетной ставки достиг своего пика и дальше будет тренд к ее снижению.
Об этом сказал председатель Нацбанка Яков Смолий.
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“Изменение учетной ставки будет зависеть от ряда макроэкономических показателей, как на внешнем рынке, так и на внутреннем. На сегодня есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику. Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете и приниматься Правлением Национального банка. Будем надеяться, что тренд, который был в предыдущие годы, достиг пика, и дальше пойдет тренд к снижению (учетной ставки – ред.)”, – сказал Смолий.
Он отметил, что учетная ставка в 18% является действительно слишком высокой.
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