Смелянский объяснил, почему обменять валюту можно будет не во всех отделениях Укрпочты

В “Укрпочте” сообщили, что разрешение Нацбанка на проведение обмена валюты в почтовых отделениях, которое вступит в силу 7 февраля, не означает, что обменять валюту можно будет во всех отделениях Укрпочты.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

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«Нужно смотреть на экономику. Много пунктов обмена в городах? Очень много. В селе? Нет. Но что такое пункт обмена? Это постоянный остаток различных валют – евро, доллары. Это «замороженные» валютные средства. Для этого нужны камеры, сейфы, персонал, который будет за этим следить», — сообщил Смелянский.

Он отметил, что обеспечение обмена валют во всех отделениях Укрпочты будет «экономически невыгодным». В то же время, в компании будут разрешать проводить обмен валют в тех отделениях, в которых будет наибольший спрос на такие операции.

Напомним, что с 7 февраля в Украине будет действовать новый режим валютного регулирования, предусмотренный принятым законом о валюте.