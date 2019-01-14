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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (19,794 млн и 29,178 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 29). Максимальный курс продажи доллара 28,53 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,02-28,03 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 78 активных заявок по доллару на сумму более 48,972 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 3 700
28,0000 – 20 000
28,0000 – 200
28,0000 – 2 300
28,0000 – 20 000
28,0000 – 10 000
28,0100 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0327 грн
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9738 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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