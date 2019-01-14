По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (19,794 млн и 29,178 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 29). Максимальный курс продажи доллара 28,53 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,02-28,03 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 78 активных заявок по доллару на сумму более 48,972 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0700 – 1 00028,0300 – 30 00028,0000 – 3 22228,0000 – 10 00027,9900 – 100 00027,9800 – 55 00127,9800 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 3 700

28,0000 – 20 000

28,0000 – 200

28,0000 – 2 300

28,0000 – 20 000

28,0000 – 10 000

28,0100 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0327 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9738 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.