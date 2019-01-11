День финансов, 16 января: НБУ о курсе гривны, траншах, рисках, ипотеке

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Среда, 16 января. Спикером дня был Национальный банк Украины:
📆 Прогноз курса гривны на 2019 год. Глава НБУ Яков Смолий отметил, что колебания курса гривны к доллару в течение года могут наблюдаться, поскольку внешняя конъюнктура для украинских экспортеров зависит от ситуации на внешнем рынке. Кроме того, на валютный рынок влияют цены на энергетические ресурсы.
💸Два транша по 1,3 млрд. НБУ ожидает получения Украиной в 2019 году 2 траншей от Международного валютного фонда по 1,3 млрд долларов. Смолий напомнил, что согласно действующей программе сотрудничества с МВФ Украина получила первый транш в декабре прошлого года в размере 1,4 мрлд долларов.
🏬 Перспективы рынка ипотеки. По словам заместителя главы НБУ Рожковой, банковская система продолжает работать. Банки ожидают оживления ипотеки, но еще не в том объеме, который был бы желателен для экономики. Причины и риски – здесь.
🧐 Показатели валютного рынка за 2018 год. Как отметил регулятор, в 2018 году доллар подешевел на 1,35%. Так, 31 декабря 2018 года, по данным НБУ, курс составил 2768,83 грн за 100 долларов, в то время как годом ранее был 2806,72.
💰 Судьба монет номиналом 5 и 10 грн. Денежный ряд, который в прошлом году презентовал НБУ, предусматривает введение в оборот монет номиналом 5 и 10 грн. По словам Смолия, в 2019 году монета номиналом 10 грн точно не будет выпускаться, а 5 грн – еще под вопросом. Он также сообщил, что бумажные банкноты номиналом от 1 до 10 грн НБУ будет выпускать только для коллекционеров.
Кроме новостей от НБУ:
💡 НКРЭКУ отменила ночной тариф на электроэнергию. В Украине с 1 января 2019 года отменен ночной льготный тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц. Дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения продолжают действовать
👩💼 Муниципальная няня: как получить компенсацию от государства. С 1 января 2019 года в Украине заработала новая социальная программа “муниципальная няня”. Сроки подачи документов и условия возмещения читайте.
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