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На депутатах-прогульщиках за год сэкономили более 16 млн грн

На депутатах-прогульщиках за год сэкономили более 16 млн грн

Украина в 2018 году сэкономила более 16 млн грн на депутатах, которые прогуливали заседания Верховной Рады.

“В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, с января по декабрь 2018 года, образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины в сумме 16 277 856,00 грн”, – говорится в сообщении.

В аппарате ВР отметили, что осуществляют начисления заработной платы народным депутатам Украины на основании табелей, представленных комитетами, в которых они работают.

По материалам УНН
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