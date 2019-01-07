На депутатах-прогульщиках за год сэкономили более 16 млн грн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украина в 2018 году сэкономила более 16 млн грн на депутатах, которые прогуливали заседания Верховной Рады.
“В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, с января по декабрь 2018 года, образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины в сумме 16 277 856,00 грн”, – говорится в сообщении.
В аппарате ВР отметили, что осуществляют начисления заработной платы народным депутатам Украины на основании табелей, представленных комитетами, в которых они работают.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт назвал основную причину проседания Крымского мостаВчера, 18:30 - 5405 34
"Нафтогаз" назвал условие, при котором отзовет многомиллиардный иск к "Газпрому"5 ч. назад - 1487 18
В Киеве намерены потратить 3 млрд грн на освещение улицВчера, 20:20 - 912 15
Украина пообещала МВФ с мая повысить цены на газ10 ч. назад - 2378 14
В Лас-Вегасе беспилотный электрокар Tesla сбил российского робота18 ч. назад - 2494 13
Растаможить авто с двигателем ниже Евро-5 стало проблемойВчера, 19:20 - 17599 1
Что важно знать о кредитных картахВчера, 18:50 - 10237
Honda создала высокоэффективные батареи для электромобилей14 ч. назад - 8395 7
Эксперт назвал основную причину проседания Крымского мостаВчера, 18:30 - 5405 34
Почему в Украине подскочил курс доллара: объяснение экспертовВчера, 19:00 - 4652 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)Вчера, 12:10 - 5566 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоциклПозавчера, 15:10 - 903
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 681
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 331
В Японии ученые научили робота управлять автомобилем (видео)05.01.2019, 15:10 - 632 2