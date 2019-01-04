Шпек назвал ключевые показатели роста экономики страны в 2018 году (видео)

По результатам 2018 года отмечаются положительные показатели практически по всем индикаторам: инфляция, курс, деятельность банков.

Какие из этих достижений были важнейшими для страны, рассказал председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек в программе “Фінансовий тиждень”.

“Ожидаем рост ВВП на 3,4%, промышленное производство вырастет на 1,7% по сравнению с прежними результатами – 0,4%, индекс потребительских цен около 11%, в прошлом году было 14,4%, реальные изменения заработной платы 12,7%. 2% дается на то, чтобы удерживать дефицит государственного бюджета”, – объясняет Роман Шпек.

Он добавляет, что структура экономики страны такова, что в результате внутренней активности и реализации своей продукции на экспорт, нужна закупка определенных товаров импорта, что приводит к тому, что отрицательное сальдо в торговле будет 12,5 млрд долларов. И оно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

“Уже не может быть отговоркой, что у нас выборы и мы не можем предпринимать шаги по улучшению предпринимательского климата, по ускорению реформ. Страна обречена на реформы”, – добавляет эксперт.