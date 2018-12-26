УЗ в 2018 году модернизировала больше всего пригородных электричек за последние 10 лет

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В 2018 году АО “Укрзализныця” увеличило темпы капитального ремонта с продлением срока службы 15 пригородных составов. Были обновлены 72 секции.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В 2017 году предприятие капитально отремонтировало 66 секций.
“Такой вид ремонта позволил продлить срок службы пригородных электропоездов на 22 года. Они уже обслуживают пассажиров в Киевский, Ровненской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях”, – отметил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, добавив, что все работы осуществлялись на собственных мощностях компании – на Киевском электровагоноремонтном заводе.
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В модернизированных электричках обновлены салоны, отремонтированы системы вентиляции и обогрева, туалеты, комплекты окон, двери, установлена современная звуковая и визуальная система оповещения пассажиров, новые сиденья с улучшенными эргономическими свойствами. Для повышения уровня комфорта пассажиров в электропоездах заменен ряд узлов и агрегатов, светосигнальное оборудование и прочее. Также установлены светодиодные светильники, электронные маршрутные указатели на лобовых частях головных вагонов, электронная нумерация вагонов.
“Темпы обновления пригородных поездов беспрецедентные за последние 10 лет, но недостаточны, чтобы полностью обеспечить потребности пассажиров в качественном подвижном составе. Сейчас отрасль нуждается в ежегодной замене 20 составов электропоездов и 15 составов дизель-поездов”, – рассказал Кравцов.
По его словам, модернизация одного электропоезда обходится в более чем 40 млн грн, а приобретение нового – в 10 раз больше. Решить этот вопрос руководитель “Укрзализныци” предлагает путем привлечения к финансированию пригородных пассажирских перевозок местной власти.
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