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СБУ разоблачила вымогательство денег у владельцев столичного банка

СБУ разоблачила вымогательство денег у владельцев столичного банка

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя псевдообщественной организаций на вымогательстве денег у бывших владельцев одного из киевских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. Тогда как на самом деле злоумышленники планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и, за определенный процент, большим вкладчикам банка, деньги, которые “зависли” на счетах и депозитах учреждения.

“Дельцы с привлечением некоторых сотрудников банка в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев. Сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства основателем “общественной организации” 4,2 миллионов гривен в обмен на уничтожение компрометирующих данных”, – говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители задержали руководителя ГО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

По материалам РБК-Украина
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