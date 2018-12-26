СБУ разоблачила вымогательство денег у владельцев столичного банка

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя псевдообщественной организаций на вымогательстве денег у бывших владельцев одного из киевских банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация. Тогда как на самом деле злоумышленники планировали через задействование компромата вернуть близким родственникам и, за определенный процент, большим вкладчикам банка, деньги, которые “зависли” на счетах и депозитах учреждения.
“Дельцы с привлечением некоторых сотрудников банка в течение девяти месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев. Сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства основателем “общественной организации” 4,2 миллионов гривен в обмен на уничтожение компрометирующих данных”, – говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители задержали руководителя ГО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
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