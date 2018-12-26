Фонд гарантирования продлил на год ликвидацию двух банков

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год срок ликвидации ПАО «Актабанк» и ПАО «КБ «Инвестбанк».
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 27 декабря 2018 года №3475 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО «Актабанк» сроком на один год с 16 января 2019 года до 15 января 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.
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Также, Фонд продлил процедуру ликвидации ПАО «КБ «Инвестбанк» сроком на один год с 13 января 2019 года до 12 января 2020 года включительно.
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